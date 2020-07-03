Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%

3 Июль 2020 2020-07-03T11:45:58+03:00

Грузооборот за июнь вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,6%

Погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2020 года составила 11,7 миллионов тонн

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2020 года составила 11,7 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,6% и составил 16,65 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6%, до 21,03 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2020 года, по оперативным данным, составила 69,6 млн тонн (+0,3% к уровню аналогичного периода 2019 года). В первом полугодии на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 19,8 млн тонн (на уровне января-июня 2019 года);

· строительных грузов – 11,7 млн тонн (+8,7%);

· черных металлов – 4,8 млн тонн (-8,6%);

· лома черных металлов – 1,04 млн тонн (-5,8%);

· руды железной и марганцевой – 6,3 млн тонн (+3,9%);

· химических и минеральных удобрений – 7,75 млн тонн (+2,9%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 4,6 млн тонн (-18,3%);

· цемента –1,4 млн тонн (-14,6%);

· лесных грузов – 1,2 млн тонн (-4%);

· руды цветной и серного сырья – 3,1 млн тонн (-0,3%);

· химикатов и соды –1,7 млн тонн (-1,8%);

· кокса – 1,2 млн (+5,7%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 104,3 млрд тарифных тонно-км (+1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 132,1 млрд тонно-км (-1,3%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июне 2020 года составила 97,1 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 197,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,9% и составил 251,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2020 года, по оперативным данным, составила 605,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 1238,1 млрд тарифных тонно-км (-5,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1570,4 млрд тонно-км (-5,6%).