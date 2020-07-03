2020-07-03T11:34:24+03:00
Общество

Салют в Екатеринбурге 2020: где и когда состоится

Так уральская столица отпразднует получение нового статуса «Город трудовой доблести»
Юлия СТАЛИНА
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Салют состоится в 23:00.Салют состоится в 23:00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург отпразднует новый полученный статус – «Город трудовой доблести». Сегодня, 3 июля, в честь этого события в городе прогремит салют. Рассказываем, где и когда можно увидеть фейерверк.

- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести в пятницу, 3 июля 2020 года, в 23:00 на акватории Городского пруда и на территории летнего парка «Уралмаш» праздничный фейерверк в ознаменование присвоения столице Урала почётного звания «Город трудовой доблести», - заявили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, Президент России Владимир Путин 2 июля 2020 года подписал указ о присвоении почётного звания двадцати городам страны. В числе был и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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