2 Июль 2020 2020-07-02T18:55:16+03:00

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На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль. Фура вспыхнула сегодня вечером. Не смотря на то, что она находилась во время возгорания на обочине, для проезжающих в этой части дороги автомобилистов она стала серьезной помехой – машины встали в пробку. Сотрудники МЧС тушили грузовик с помощью пяти пожарных машин.

- Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали пять единиц техники, три автоцистерны и два пожарных мотоцикла, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фуру успешно потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Как рассказал сообществу «Инцидент Екатеринбург» один из подписчиков – возгорание произошло из-за взорвавшегося баллона. В МЧС рассказали, что такой информации у них пока нет.

Горит грузовой автомобиль на ЕКАД.Видео: Юрий, Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU