2 Июль 2020 2020-07-02T17:19:55+03:00

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В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков до 10 августа. Движение по проезжей части ограничили из-за строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Ранее разрешить проезд для трамваев и автомобилей обещали к 10 июля.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - указано на сайте мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что сроки перекрытия движения для троллейбусов остались прежними на перекрёстке улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков – по 28 августа. Также не изменились даты ограничения движения для автомобилей – по улице Фрезеровщиков (от улицы Старых Большевиков до улицы Шефской) – также по 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU