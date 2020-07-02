Двойная выгода: УБРиР запустил акцию для клиентов и их друзей

2 Июль 2020 2020-07-02T13:23:42+03:00

Для участия в акции клиенту нужно будет получить индивидуальную ссылку, заполнив соответствующую заявку на сайте банка

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Двойная выгода» для клиентов. Теперь у них есть возможность заработать 500 рублей за каждого своего друга, который откроет в банке вклад или накопительный счет по рекомендации. При этом друг получит двойную выгоду: инструмент для выгодного и удобного накопления средств и бонус в виде 500 рублей.

Рекомендателем в рамках акции может стать любой клиент банка. Количество друзей, которых может «привести» клиент не ограничено. Бонус выплачивается рекомендателю и его другу, если у того не было действующего вклада или накопительного счета в УБРиР в 2020 году.

Для участия в акции клиенту нужно будет получить индивидуальную ссылку, заполнив соответствующую заявку на сайте банка. Ссылка может быть направлена другу в соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook), через мессенджеры (Whatsapp, Telegram, Viber) или на e-mail. Перейдя по ней, друг должен заполнить мини-анкету и открыть вклад или накопительный счет на сумму от 100 тыс. рублей. Напоминаем, что по вкладам, открываемым дистанционно, ставки выше.

В начале следующего месяца после открытия вклада или накопительного счета клиенту и его другу зачисляется по 500 рублей на их карточные счета в УБРиР. Если карточного счета в банке нет, то всегда есть возможность бесплатно открыть дебетовую карту «ПОРÁ».

Узнать все подробности двойной выгоды и получить ссылку для рекомендации можно на странице акции: www.ubrr.ru/dv.