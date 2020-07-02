2020-07-02T13:15:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге запустили полугодовой эксперимент по раздельному сбору мусора: участвуют 45 тысяч человек

Отходы с помоек будут увозить две спецмашины
Данил СВЕЧКОВ
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На экспериментальных площадках будет два типа контейнеров для разного мусора. Фото: комитет по экологии и природопользованию Администрации города ЕкатеринбургаНа экспериментальных площадках будет два типа контейнеров для разного мусора. Фото: комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга
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Екатеринбург решил поэкспериментировать с раздельным сбором мусора. На некоторых помойках города появятся два вида контейнеров. В одни полагается выбрасывать то, что еще может обрести вторую жизнь, вроде алюминиевых банок, пластика, полиэтилена, макулатуры и стекла. Во вторые нужно будет скидывать остатки пищи, бытовой мусор, предметы гигиены, бумажные стаканчики и упаковки тетрапак.

- Предполагается, что в эксперименте могут принять участие примерно 150 многоквартирных домов, где проживает около 45 тысяч человек, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - На каждой «пилотной» площадке специалисты установят два вида контейнеров, промаркированных наклейками с указанием, какой тип отходов нужно складывать в тот или иной бак. Опасные и строительные отходы, как и прежде, нельзя утилизировать вместе с бытовыми, а крупногабаритный мусор будет складироваться в специальных отсеках.

Вывозить мусор с таких экспериментальных контейнерных площадок будут две спецмашины. Одна повезет отходы на мусоросортировочный комплекс. Другая – на полигон. Эксперимент будет проводиться полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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