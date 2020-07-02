2020-07-02T11:57:30+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пьяная компания атаковала участника ДТП, после чего у него угнали машину

Нетрезвый злоумышленник вскоре врезался в столб
Лев ИСТОМИН
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Угонщик сумел проехать пару сотен метров Фото: УМВД по ЕкатеринбургуУгонщик сумел проехать пару сотен метров Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге в ночь на 2 июля произошла настоящая криминальная драма с ДТП, угоном автомобиля и атакой водителя машины пьяной компанией.

Около четырех часов утра 33-летний автолюбитель ехал по улице Стрелочников на иномарке «КИА Спектра». В это время в районе дома №2 на проезжую часть неожиданно выбежала компания пьяных парней. Водитель не успел затормозить и сбил одного из перебегавших дорогу.

Мужчина остановился и вышел из автомобиля, после чего на него напали друзья пострадавшего. Автовладелец вынужден был сбежать с места ДТП, после чего один из зевак, толпа которых собралась на обочине, сел в машину в пьяном состоянии, и поехал кататься на чужом автомобиле.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Но, проехав всего пару сотен метров, 24-летний злоумышленник влетел в столб. После этого парень сбежал с места второго ДТП. Прибывшие на место аварии сотрудники следственно-оперативной группы нашли и задержали угонщика.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 5 лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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