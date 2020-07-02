«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе Новоуральск.
Семен Бабурин исчез еще 26 июня. С тех пор о его местонахождении родным парня ничего неизвестно.
Как уточнили в «Лиза Алерт», до этого Семен никогда не пропадал.
Всех, кто знает о местонахождении Семенв Бабуринв просят связать с волонтерами. Фото: соцсети
Рост Семена около 170 сантиметров. У него полное телосложение и темно-русые волосы. В момент исчезновения Семен был одет в серую спортивную кофту с синим капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU