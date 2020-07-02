2020-07-02T11:43:16+03:00
Происшествия

«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе

Семен Бабурин исчез 26 июня в Новоуральске
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Парень около 170 сантиметров ростом и полного телосложения. Фото: "Лиза Алерт"Парень около 170 сантиметров ростом и полного телосложения. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе Новоуральск.

Семен Бабурин исчез еще 26 июня. С тех пор о его местонахождении родным парня ничего неизвестно.

Как уточнили в «Лиза Алерт», до этого Семен никогда не пропадал.

Всех, кто знает о местонахождении Семенв Бабуринв просят связать с волонтерами. Фото: соцсети

Всех, кто знает о местонахождении Семенв Бабуринв просят связать с волонтерами. Фото: соцсети

Рост Семена около 170 сантиметров. У него полное телосложение и темно-русые волосы. В момент исчезновения Семен был одет в серую спортивную кофту с синим капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пьяная компания атаковала участника ДТП, после чего у него угнали машину
«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди
В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины
«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу
Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции
Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале
Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек
В Свердловской области явка на избирательных участках составила почти 50%
Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами
Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост