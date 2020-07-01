Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки

1 Июль 2020 2020-07-01T19:24:55+03:00

В Екатеринбурге ожидалась явка намного выше, чем оказалось по факту

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Избирательная комиссия Свердловской области подводит первые предварительные итоги голосования жителей Екатеринбурга и всего региона по поправкам в Конституцию РФ.

Явка на Среднем Урале превысила 50% (по состоянию на 18 часов – 49,16%). Из общего количества бюллетеней обработано порядка 20%.

- Предварительно на основе подсчитанных бюллетеней можно сказать, что большинство граждан проголосовали за поправки. Пропорции пока сложно сказать. По явке: она ожидалась намного выше с учетом тех новых возможностей, которые использовались на этом голосовании, - говорит председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

По его словам, на этих выборах можно было проголосовать дома, сам процесс длился 7 дней вместо одного дня – неделю.

- Претензий к избирательным комиссиям высказано не было. Сейчас идет подсчет голосов, - добавил Владимир Русинов. – Работу комиссией, волонтеров, наблюдателей и средств массовой информацию оцениваю на твердую пятерку.

ИСТОЧНИК KP.RU