Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Избирательная комиссия Свердловской области подводит первые предварительные итоги голосования жителей Екатеринбурга и всего региона по поправкам в Конституцию РФ.
Явка на Среднем Урале превысила 50% (по состоянию на 18 часов – 49,16%). Из общего количества бюллетеней обработано порядка 20%.
- Предварительно на основе подсчитанных бюллетеней можно сказать, что большинство граждан проголосовали за поправки. Пропорции пока сложно сказать. По явке: она ожидалась намного выше с учетом тех новых возможностей, которые использовались на этом голосовании, - говорит председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.
По его словам, на этих выборах можно было проголосовать дома, сам процесс длился 7 дней вместо одного дня – неделю.
- Претензий к избирательным комиссиям высказано не было. Сейчас идет подсчет голосов, - добавил Владимир Русинов. – Работу комиссией, волонтеров, наблюдателей и средств массовой информацию оцениваю на твердую пятерку.
ИСТОЧНИК KP.RU