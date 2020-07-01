Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
На Урале сотрудники полиции ищут пенсионера пропавшего больше недели назад. Валерий Ильин, 1964 года рождения вышел из дома в Кушве днем 23 июня. До настоящего времени местонахождении пожилого мужчины ничего не известно. Родственники, сообщившие о пропаже, считают, что он мог уйти в лес.
- В настоящее время из числа личного состава ОВД Кушвы созданы группы для поиска гражданина, - рассказали в МО МВД России «Кушвинский».
У пенсионера есть особая примета - татуировка на левой кисти. Из дома мужчина ушел в кожаной куртке, кепке, джинсах синего цвета и кроссовках.
Валерий Ильин нормального телосложения, ростом около 180 см. У него короткие седые волосы и серо-зеленые глаза.
Сотрудники полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, позвонить по телефонам МО МВД России «Кушвинский»: 8 (34344) 2-43-41, 8-999-368-06-89 и «02».
ИСТОЧНИК KP.RU