Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти

1 Июль 2020 2020-07-01T18:59:49+03:00

Родственники считают, что Валерий Ильин мог уйти в лес

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На Урале сотрудники полиции ищут пенсионера пропавшего больше недели назад. Валерий Ильин, 1964 года рождения вышел из дома в Кушве днем 23 июня. До настоящего времени местонахождении пожилого мужчины ничего не известно. Родственники, сообщившие о пропаже, считают, что он мог уйти в лес.

- В настоящее время из числа личного состава ОВД Кушвы созданы группы для поиска гражданина, - рассказали в МО МВД России «Кушвинский».

У пенсионера есть особая примета - татуировка на левой кисти. Из дома мужчина ушел в кожаной куртке, кепке, джинсах синего цвета и кроссовках.

Валерий Ильин нормального телосложения, ростом около 180 см. У него короткие седые волосы и серо-зеленые глаза.

Сотрудники полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, позвонить по телефонам МО МВД России «Кушвинский»: 8 (34344) 2-43-41, 8-999-368-06-89 и «02».

ИСТОЧНИК KP.RU