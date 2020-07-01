2020-07-01T17:59:53+03:00
Общество

В Свердловской области явка на избирательные участки составила почти 50%

На 19:00 по поправкам к Конституции РФ проголосовало 49,16% уральцев
Алина СУРИНА
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Процедура подсчета голосов начнется после закрытия всех участковПроцедура подсчета голосов начнется после закрытия всех участковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области заканчивается голосование по поправкам к Конституции РФ. На 19:00 в голосовании приняли участие 49,16 % уральцев. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. В Екатеринбурге явка составила 42,32% - это более 478 тысяч человек.

Напомним, что по данным опубликованным на три часа дня в регионе проголосовали 1 миллион 543 тысячи 76 человек (явка – 46,2%). В Екатеринбурге этот показатель составлял 38,28%. С 20:00, после официального закрытия участков, начнётся процедура подсчёта голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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