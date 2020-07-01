2020-07-01T14:20:37+03:00
Общество

«Пришло больше 420 тысяч человек»: глава Екатеринбурга о ходе голосования по поправкам в Конституцию

Мэр столицы Урала назвал новые цифры по явке избирателей
Данил СВЕЧКОВ
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В финальный день голосования избирательные участки открылись в 08.00.В финальный день голосования избирательные участки открылись в 08.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга озвучил новые цифры по количеству горожан, которые к 15.00 1 июля приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

- Проголосовало больше 420 тысяч человек на нынешнюю дату, - говорит Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. - У нас активно работают наши волонтеры наблюдатели, кто обходит дома, приглашают проголосовать, в том числе и на дому.

Глава города также напомнил, что 2 июля в Екатеринбурге пройдет розыгрыш среди тех, кто принял участие в голосовании. Среди призов двухкомнатная квартира, семь автомобилей, велосипеды и электросамокаты.

- Рассчитываем, что горожанам такая акция понравится, - отмечает Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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