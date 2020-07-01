2020-07-01T14:11:18+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга рассказал, как горожан пытались обмануть перед голосованием 1 июля

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Данил СВЕЧКОВ
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Глава города попросил горожан не поддаваться на провокации.Глава города попросил горожан не поддаваться на провокации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За менее чем пять часов до закрытия избирательных участков при голосовании по поправкам в Конституцию, глава Екатеринбурга Александр Высокинский попросил горожан не поддаваться на провокации. Поводом к тому стали телефонные звонки от неизвестных, которые по словам мэра, поступали горожанам.

- Выяснилось несколько провокационных моментов по Верх-Исетскому и по другим районам, - говорит Александр Высокинский. - Вчера был массовый обзвон горожан от имени Роспотребнадзора и больниц. Говорили сидеть дома, никуда не выходить, потому что «ваш подъезд на карантине». Мы будем обращаться в правоохранительные органы, разбираться в этой ситуации.

Глава Екатеринбурга также отметил, что экстренных ситуаций по коронавирусу сейчас в столице Урала нет.

- Убедительная просьба на провокации не реагировать, - добавил Александр Высокинский. - Участки открыты. Каждому дадим возможность проголосовать дома. Поэтому нужно делать заявки и принимать наших членов избирательных комиссий для голосования на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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