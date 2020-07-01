В Екатеринбурге компания девушек украла у дедушки 1,2 миллиона рублей, которые он копил 25 лет

1 Июль 2020 2020-07-01T12:39:41+03:00

«Криминальное трио» из других регионов отправили под стражу

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Очередная группа мошенников атаковала квартиры пенсионеров в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Три молодые девушки звонили в двери, предлагая бытовые услуги, стоимость которых во много раз превышала среднюю цену по рынку.

Доверчивые бабушки и дедушки пускали незнакомок в свои квартиры, после чего отдавали свои деньги. Однако жительница одной из многоэтажек усомнилась в честности непрошенных гостей и вызвала полицию.

В итоге на месте стражи порядка задержали 21-летнюю жительницу Волгодонска, которая представилась сотрудницей компании по ремонту электроприборов. Она пояснила, что вместе с ней работали еще две молодые особы из Тамбовской области и Алтайского края.

Девушку с спецодежде задержали во время "работы". Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Следователи считают, что девушки помимо предоставления сомнительных услуг совершали прямые хищения денег у пенсионеров. К примеру, 22 июня в доме №1 по улице Советская одна из девушек пришла домой к 83-летнему пенсионеру. Девушка отвлекла мужчину, а сама украла 1,2 миллиона рублей, которые дедушка копил 25 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», «криминальное трио» поместили под стражу.

Если вы узнали кого-то из подозреваемых, то можно обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-03, 294-14-94 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU