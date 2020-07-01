2020-07-01T10:08:17+03:00
Недвижимость

В Нижнем Тагиле закрывают три дорожных участка: график перекрытий

Здесь начались ремонты теплотрасс
Лев ИСТОМИН
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В Нижнем Тагиле активно ремонтируют дороги и коммунальную инфраструктуру. Фото: Лев ИстоминВ Нижнем Тагиле активно ремонтируют дороги и коммунальную инфраструктуру. Фото: Лев Истомин
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В Нижнем Тагиле полным ходом идет ремонт городских улиц, а также коммунальной инфраструктуры, которую готовят к новому отопительному сезону.

Из-за ремонта теплотрасс в уральском городе перекрывают три дорожных участка - одни в центре Нижнего Тагила, еще два – в Тагилстроевском районе.

График перекрытий дорог в Нижнем Тагиле:

С 29 июня по 6 июля: перекрыли улицу Чернышевского от Металлургов до Гвардейской.

С 3 по 10 июля: проспект Мира от проспекта Строителей до Горошникова.

С 11 по 12 июля: улицу Гвардейскую от Малышева до Хохрякова.

Участки обособили предупреждающими дорожными знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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