В Нижнем Тагиле закрывают три дорожных участка: график перекрытий

1 Июль 2020 2020-07-01T10:08:17+03:00

В Нижнем Тагиле активно ремонтируют дороги и коммунальную инфраструктуру. Фото: Лев Истомин

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В Нижнем Тагиле полным ходом идет ремонт городских улиц, а также коммунальной инфраструктуры, которую готовят к новому отопительному сезону.

Из-за ремонта теплотрасс в уральском городе перекрывают три дорожных участка - одни в центре Нижнего Тагила, еще два – в Тагилстроевском районе.

График перекрытий дорог в Нижнем Тагиле:

С 29 июня по 6 июля: перекрыли улицу Чернышевского от Металлургов до Гвардейской.

С 3 по 10 июля: проспект Мира от проспекта Строителей до Горошникова.

С 11 по 12 июля: улицу Гвардейскую от Малышева до Хохрякова.

Участки обособили предупреждающими дорожными знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU