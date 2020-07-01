В Нижнем Тагиле закрывают три дорожных участка: график перекрытий
В Нижнем Тагиле полным ходом идет ремонт городских улиц, а также коммунальной инфраструктуры, которую готовят к новому отопительному сезону.
Из-за ремонта теплотрасс в уральском городе перекрывают три дорожных участка - одни в центре Нижнего Тагила, еще два – в Тагилстроевском районе.
График перекрытий дорог в Нижнем Тагиле:
С 29 июня по 6 июля: перекрыли улицу Чернышевского от Металлургов до Гвардейской.
С 3 по 10 июля: проспект Мира от проспекта Строителей до Горошникова.
С 11 по 12 июля: улицу Гвардейскую от Малышева до Хохрякова.
Участки обособили предупреждающими дорожными знаками.
ИСТОЧНИК KP.RU