Из Екатеринбурга запустили прямые поезда в Крым
Из Екатеринбурга в Крым начали ходить новые поезда «Таврия». Этим летом они свяжут Урал и полуостров, также составы будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.
Летом текущего года поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове. Начиная с 11 июня продано более 50 тысяч билетов на 4 дополнительных поезда, - отмечают в компании Компания «Гранд Сервис Экспресс».
Также пассажирам «Таврий» доступны с 1 июля стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже 18 июля поезда до Екатеринбурга и обратно станут ходить в два раза чаще.
ИСТОЧНИК KP.RU