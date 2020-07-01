Из Екатеринбурга запустили прямые поезда в Крым

1 Июль 2020 2020-07-01T09:06:29+03:00

Начиная с 18 июля поезда № 75/76 Симферополь – Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург – Симферополь будут ходить в два раза чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 18 июля они станут ходить в два раза чаще

Изменить размер текста: A A

Из Екатеринбурга в Крым начали ходить новые поезда «Таврия». Этим летом они свяжут Урал и полуостров, также составы будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Летом текущего года поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове. Начиная с 11 июня продано более 50 тысяч билетов на 4 дополнительных поезда, - отмечают в компании Компания «Гранд Сервис Экспресс».

Также пассажирам «Таврий» доступны с 1 июля стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 18 июля поезда до Екатеринбурга и обратно станут ходить в два раза чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU