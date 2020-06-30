Вела двойную игру: в Екатеринбурге старушка с сыном убила пенсионерку, у которой работала сиделкой

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:52:48+03:00

Чтобы скрыть следы преступления криминальный дуэт сжег квартиру, а потом ограбил еще одну женщину

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В Екатеринбурге будут судить 42-летнего уроженца Каменска-Уральского Александра С. и его 66-летнюю мать Нину Ивановну. Как рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области, криминальный дуэт обвиняют в целом ряде жестоких преступлений, в том числе и убийстве.

По версии следствия, женщина с сыном дважды нападали на старушку, у которой Нина Ивановна работала сиделкой. Жертва даже не подозревала, что милая на первый взгляд бабушка ведет двойную игру.

- Весной 2016 года она выяснила, что в одной из квартир по улице Шаумяна в Екатеринбурге, где она трудилась сиделкой, у пожилой хозяйки может находиться крупная денежная сумма.

Об этом она рассказала своему ранее неоднократно судимому сыну, предложив совершить ему хищение денег путём разбойного нападения. Сын согласился, и в июне 2016 года он при содействии матери проник в квартиру пожилой женщины и принялся избивать хозяйку квартиры шлангом, выпытывая информацию о деньгах.

- Но потерпевшая оказала сопротивление, выбежала из квартиры, позвала на помощь, в связи с чем мужчина был вынужден скрыться, - рассказывают в СУ СКР.

Спустя полтора года парочка повторила налет на квартиру пенсионерки, но на сей раз, довести до конца свой замысел им удалось. А чтобы жертва не опознала налетчиков, Александр и его мать убили пенсионерку, а квартиру сожгли.

- И на этот раз сын проник в ту же квартиру по улице Шаумяна при помощи своей матери. После проникновения в жилище обвиняемый напал на пожилую хозяйку жилья, применяя к ней электрошокер, - поясняют следователи.

Последний налет был совершён в декабре 2019 года, когда мать и сын совершили разбойное нападение на не могущую передвигаться самостоятельно женщину, за которой обвиняемая также осуществляла уход в качестве сиделки.

Преступление было совершено в квартире по улице Стачек в Екатеринбурге. На этот раз они похитили 165 тысяч рублей, сотовый телефон и банковскую карту, с которой потом сняли 8,5 тысяч рублей.

- Оперативники ОУР УМВД по Екатеринбургу под руководством заместителя начальника ОУР подполковника полиции Дениса Юдина установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он был задержан в Республике Крым, куда уехал в конце декабря 2019 года, почувствовав, что над ним «сгущаются тучи», - отмечают в полиции Екатеринбурга.

Кстати, Александр уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU