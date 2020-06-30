30 Июнь 2020 2020-06-30T16:30:00+03:00

Жителя Первоуральска будут судить за сексуальные домогательства к двум девочкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в домогательствах к двум несовершеннолетним девочкам. Инцидент произошел прошлым летом в Первоуральске. Дело в областной суд направил третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, который занимался сбором доказательств.

По данным следствия 48-летний житель Первоуральска вечером 24 июля в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление сексуального характера около жилого дома по улице Береговая. От действий обвиняемого пострадали две девочки в возрасте семи и девяти лет, гуляющие на детской площадке.

- Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), - рассказали в СК Свердловской области.

В следственном комитете также отметили, что следователи выясняли причины и условия, способствовавшие совершению преступления обвиняемым.

ИСТОЧНИК KP.RU