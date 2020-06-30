2020-06-30T15:19:20+03:00
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Почему в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге работали магазины, не смотря на запрет: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

Глава Свердловской области ранее разрешил работать магазинам одежды только с отдельным входом
Юлия СТАЛИНА
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Люди жаловались на работу магазинов одежды в ТЦ «Гринвич».Люди жаловались на работу магазинов одежды в ТЦ «Гринвич».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на недовольства екатеринбуржцев. Люди жаловались на работу магазинов одежды в ТЦ «Гринвич». По словам местных жителей, бутики открыты второй день, хотя это запрещено. Напомним, глава региона разрешил работать непродовольственным магазинам только с отдельным входом.

- Могу лишь предложить, что отдельные собственники действуют на свой страх и риск. Рискуют порядочно, потому что штрафы никуда не делись. Роспотребнадзор может также остановить деятельность на внушительный срок. И я не говорю об угрозе, которой подвержены сотрудники магазина и покупатели, - говорит губернатор Евгений Куйвашев. - У нас продолжают работать контрольные группы, если нарушение будет зафиксировано, никому с рук это не сойдет. Поручил министерству общественной безопасности и министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка отработать этот сигнал.

Напомним, с 1 июля Евгений Куйвашев разрешил работать летним верандам, но продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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