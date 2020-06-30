Уральская художница продает картины, чтобы помочь тяжело больному ребенку СМА

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:49:53+03:00

Александру Лабутину 1 год и 11 месяцев, ему требуется 160 миллионов рублей, чтобы поставить препарат «Золгенсма»

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Художница из Екатеринбурга решила помочь собрать деньги на лечение маленькому мальчику с тяжелым генетическим заболеванием. Для этого Анастасия Садри устроила благотворительный аукцион, чтобы продать свои картины. Об этом девушка написала у себя на странице в Instagram. За свои работы художника просит от 300 рублей.

- Все собранные деньги пойдут на счёт Саши Лабутина с СМА. Ему 1 год 11 месяцев, - написала Анастасия.

Саша Лабутин болеет СМА

Напомним, мальчик из Екатеринбурга Саша Лабутин живет с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Из-за болезни малыш не развивается как его ровесники, а только наоборот слабеет с каждым днем. Реабилитации и постоянные массажи помогают, но только на время. Сейчас мама ребенка Юлия Лабутина открыла сбор денег на американский препарат «Золгенсма». С помощью одной инъекции у Саши появится шанс стать самостоятельным. Это лекарство стоит 160 миллионов рублей и считается самым дорогим в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787853" frameborder="0"></iframe> Уральская художница продает картины, чтобы помочь больному ребенку.Видео: Анастасия Садри

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ИСТОЧНИК KP.RU