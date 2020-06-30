2020-06-30T11:10:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мошенника, укравшего миллион, отправили под суд

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге мошенника, укравшего миллион, отправили под судВ Екатеринбурге мошенника, укравшего миллион, отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С августа по декабрь 2014 года мужчина, действуя на основании доверенности, выданной директором ООО «ГЛОНАСС-УРАЛ», и являясь представителем доверенного юрлица в ХМАО и ЯНАО, обманул подчиненного себе сотрудника.

- После этого он украл деньги, которые получил в качестве оплаты за оборудование и работы по установке на грузовые транспортные средства, в размере миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса в Кольцово в 11 раз сократился пассажиропоток
В оперштабе объяснили резкий прирост заболевших COVID-19 на Среднем Урале
Активисты Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда
В Екатеринбурге мошенника, укравшего миллион, отправили под суд
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
Под Екатеринбургом за три миллиона отремонтируют корпуса Березовской ЦГБ
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Екатеринбурге парень угнал «Волгу» и протаранил ей забор
Какие справки нужны, чтобы отправить ребенка в летний лагерь: объясняют в мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге торговец продал полицейскому 25 тысяч нелегальных масок и отделался штрафом
В Свердловской области «Почта России» не будет работать 1 июля
На Урале под суд отправили отца с сыном, укравших с пасеки пчелиные ульи
Tele2 расширила зону покрытия сети в Свердловской области в первом полугодии 2020 года
Екатеринбуржец задолжал по алиментам 120 тысяч
Клещи покусали уже 28 тысяч уральцев
Уральцы создали дизайнерские носки с песнями «Мумий Тролля», чтобы помочь врачам