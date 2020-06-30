В Екатеринбурге мошенника, укравшего миллион, отправили под суд

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:10:23+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С августа по декабрь 2014 года мужчина, действуя на основании доверенности, выданной директором ООО «ГЛОНАСС-УРАЛ», и являясь представителем доверенного юрлица в ХМАО и ЯНАО, обманул подчиненного себе сотрудника.

- После этого он украл деньги, которые получил в качестве оплаты за оборудование и работы по установке на грузовые транспортные средства, в размере миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU