В Екатеринбурге парень угнал «Волгу» и протаранил ей забор

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:03:43+03:00

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Днем 28 июня экипаж полка ДПС ГИБДД, получив сообщение о ДТП, выехал на место происшествия – к дому №43 на улице Карла Маркса. Оказалось, что там водитель «Волги» въехал в забор. На месте инспекторы обнаружили и машину, и водителя с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

- При первичном осмотре машины было обнаружено, что рулевая колонка сломана, автомобиль заведен при помощи канцелярской скрепки, а задние стекла разбиты, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Документы на машину у водителя отсутствовали.

На место аварии также вызвали следственно-оперативную группу, а пьяного водителя задержали. Им оказался 21-летний и ранее судимый житель Свердловской области. Во время разбирательства выяснилось, что «Волга» ему вовсе не принадлежала – машина была припаркована во дворе дома на улице Малышева, 93, откуда ее и угнали.

Молодого человека задержали и завели на него административное и уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU