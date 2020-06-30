Какие справки нужны, чтобы отправить ребенка в летний лагерь: объясняют в мэрии Екатеринбурга

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:45:49+03:00

Прежде, чем посадить детей в автобус и отправить в лагерь, их осмотрят врачи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы отправить ребенка отдыхать надо получить всего два документа, говорит главный педиатр Екатеринбурга

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С 2 июля в Екатеринбурге и его окрестностях начнут работу детские летние лагеря. Правда, из-за пандемии коронавируса, их работа будет немного отличаться от того, к чему привыкли родители и дети. Так, продолжительность одной смены сократили до 14 дней. Причем родителям запрещено навещать детей в лагере. Койки будут стоять в полутора метрах друг от друга. Кроме того от всех семей будут требовать справки о том, что дети здоровы и не заразят сверстников.

- Каждый ребенок отъезжающий в загородный лагерь должен иметь два основных документа, - объясняет Елена Савельева, главный педиатр Екатеринбурга. - Первый это справка о здоровье по форме 076/У. Вторая – справка об эпидемиологическом благополучии в адресе. Районные комиссии передают списки детей в поликлинику, соответственно территориальные поликлиники оформляют эти справки на основе имеющейся медицинской документации. Поэтому за справками приходить в поликлинику не нужно. Если ребенок имеет противопоказания к посещению загородного лагеря, в таком случае родители будут информированы территориальной поликлиникой.

Прежде чем посадить детей в автобус и отвезти их в лагерь, медработники осмотрят их - нет ли педикулеза и респираторных заболеваний. Также им измерят температуру бесконтактным термометров.

- В лагере два раза в день будет проводиться термометрия бесконтактным способом, - добавляет Елена Савельева.

ИСТОЧНИК KP.RU