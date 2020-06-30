2020-06-30T07:59:41+03:00
Происшествия

На Урале под суд отправили отца с сыном, укравших с пасеки пчелиные ульи

Родственники решили заняться пчеловодством
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В закрытом Новоуральске под суд отправили местных жителей, которых обвиняют в воровстве – отец вместе с сыном украли с пасеки пчелиные ульи. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Инцидент произошел в середине июня – в полицию обратился дачник, который рассказал, что у него украли три улья. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Позже было установлено, что к пасеке приезжал неизвестный автомобиль. Полицейские составили ориентировку и распространили по всему Новоуральску.

- Схожий по приметам автомобиль был КПП при выезде из города. Водитель был для разбирательства доставлен в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – В причастности к совершению кражи он сознался не сразу, а только после того, как признательные показания дал его сын.

Оказалось, что он решил заниматься пчеловодством, и для начала ему нужны были ульи. Он жил неподалеку с пасекой и решил украсть несколько, что и предложил своему отцу. Изначально они хотели забрать четыре, но в машину поместились только три. Ульи были пустыми, без пчел. Приехав второй раз еще за одним ульем, они услышали, что внутри есть пчелы, и решили не рисовать. Все похищенное они привезли к себе в сад, а чуть позже переместили в лес.

Раньше никто из них к уголовной ответственности не привлекался, у обоих есть работа и постоянный источник дохода. А все ульи чуть позже вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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