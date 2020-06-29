2020-06-29T15:04:22+03:00
Происшествия

В выходные в Екатеринбурге поймали пятерых веловоров

Велосипеды угоняли прямо из подъездов домов или с велопарковок
Мария Трапезникова
Поделиться:
Велосипеды угоняли прямо из подъездов домов или с велопарковокВелосипеды угоняли прямо из подъездов домов или с велопарковокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В минувшие выходные полицейские Екатеринбурга поймали воришек, которые крали велосипеды. Было зафиксировано пять таких фактов. В большинстве случаев транспорт угоняли из подъездов домов, где они находились без присмотра, либо с улицы, когда их владельцы «по-быстренькому» забегали по делам.

Так, 13 мая неизвестный украл велосипед из подъезда дома на улице Академическая. Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали воришку – им оказался нигде не работающий местный житель, который уже раньше был судим за убийство.

22 мая произошло нечто подобное: молодой человек «пристегнул» свой байк у дома на улице 8 Марта и ушел на 15 минут. А когда вернулся, велосипеда уже не было. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей. Чуть позже полицейские задержали вора – им оказался местный житель, судимый ранее за сбыт наркотиков, разбой, грабеж и кражу. Также силовики разыскали три велосипеда, который мужчина успел продать.

- В отношении пятерых злоумышленников возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские просят владельцев велосипедов не оставлять свои байки без присмотра, даже на тросовых замках. И сразу же обращаться в отделение, если транспорт вдруг украли. Потому что несвоевременное обращение затрудняет раскрытие преступления «по горячим сделам». И за это время подозреваемые успевают перепродать велосипеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные в Екатеринбурге поймали пятерых веловоров
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Свердловский губернатор рассказал, как прожить на 12 тысяч в месяц
Мальчик влетел в лобовое стекло: на Урале женщина на легковушке протаранила бетонное ограждение
В Екатеринбурге буду судить автоворов, угнавших машины на три миллиона
Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 миллиарда минут внутри сети
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры
Розыск водителя: на Шартамшском рынке неизвестный на темной легковушке сбил бабушку и уехал
После драки с Собчак отец Сергий закрыл свой монастырь
Роспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещи
В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка
Волонтеров, помогающих уральцам в период пандемии, наградили медалями
В Екатеринбурге среди участников голосования разыграют семь иномарок и квартиру в Академическом
Отрабатывали схему: на Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ без выпускников
На верхние места в купе ряда поездов начали действовать скидки от 40%
В Екатеринбурге через суд обследуют двухэтажный барак, который не ремонтировали больше 70 лет
Свердловским семьям с детьми до трех лет выплатят два миллиарда
За сутки от коронавируса умерли еще два уральца
Из Екатеринбурга в Калининград будет летать еще одна авиакомпания
Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом
Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дороге
По поправкам в Конституцию РФ проголосовали почти 700 тысяч уральцев
В Полевском наказали сотрудника мэрии, виновного в гибели бабушки во время урагана
Силовики поймали уральца, который пытался стащить со стройки бетономешалку
В уральской глубинке женщина устроила пожар, в котором погибли два ее ребенка, и отделалась штрафом
У екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по кредиту
Автобус №43 в Екатеринбурге пойдет по другому маршруту