В выходные в Екатеринбурге поймали пятерых веловоров

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:04:22+03:00

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В минувшие выходные полицейские Екатеринбурга поймали воришек, которые крали велосипеды. Было зафиксировано пять таких фактов. В большинстве случаев транспорт угоняли из подъездов домов, где они находились без присмотра, либо с улицы, когда их владельцы «по-быстренькому» забегали по делам.

Так, 13 мая неизвестный украл велосипед из подъезда дома на улице Академическая. Оперативники уголовного розыска установили личность и задержали воришку – им оказался нигде не работающий местный житель, который уже раньше был судим за убийство.

22 мая произошло нечто подобное: молодой человек «пристегнул» свой байк у дома на улице 8 Марта и ушел на 15 минут. А когда вернулся, велосипеда уже не было. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей. Чуть позже полицейские задержали вора – им оказался местный житель, судимый ранее за сбыт наркотиков, разбой, грабеж и кражу. Также силовики разыскали три велосипеда, который мужчина успел продать.

- В отношении пятерых злоумышленников возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские просят владельцев велосипедов не оставлять свои байки без присмотра, даже на тросовых замках. И сразу же обращаться в отделение, если транспорт вдруг украли. Потому что несвоевременное обращение затрудняет раскрытие преступления «по горячим сделам». И за это время подозреваемые успевают перепродать велосипеды.

ИСТОЧНИК KP.RU