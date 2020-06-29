Мальчик влетел в лобовое стекло: на Урале женщина на легковушке протаранила бетонное ограждение

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:12:03+03:00

Водитель объяснила, что из-за дождя ее машину повело на встречку, и, чтобы не допустить столкновения, она вывернула руль

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Накануне днем, 28 июня, в Реже произошло серьезное ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик: его мать, которая сидела за рулем легковушки «ВАЗ», врезалась в бетонное ограждение. Ребенок сидел на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего ударился головой о лобовое стекло.

- Мальчик получил серьезные травмы – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и ушиб грудной клетки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Сама женщина после осмотра в больнице была отпущена домой.

Женщина объяснила, что из-за дождя ее автомобиль начало тянуть влево и, чтобы уйти от встречных машин, она начала выкручивать руль вправо. Но не справилась с управлением и протаранила ограждение. Стаж женщины – всего 16 месяцев, при этом она уже восемь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

- Кроме этого, в ее биографии есть история с употреблением наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, за что она также привлекалась к административной ответственности, - добавили в ГИБДД. – Учитывая это, после ДТП женщина прошла медосвидетельствование.

Вся информация об аварии также была направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что на дорогах нужно вести себя очень аккуратно и внимательно – тем более, если в салоне вместе с вами едут дети.

ИСТОЧНИК KP.RU