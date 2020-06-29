В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:58:40+03:00

Им не понравилось, что во время работ по благоустройству сильно пострадают деревья

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Власти Екатеринбурга после протестов активистов чуть-чуть изменили проект благоустройства парка XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи. Напомним, им не понравилось, что в результате облагораживая территории сильно пострадают деревья, а из-за большого количества новых объектов будет разрушена экосистема.

- У горожан возникли вопросы по целесообразности одинаково яркого освещения и в вечернее время, когда максимально задействован парк, и в более позднее, - рассказал заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий. – Выяснилось, что на сегодняшний день на этой территории действует система управления – она позволяет производить пофазное отключение светильников.

Так что было принято решение уменьшить количество фонарей, чтобы избежать избыточного освещения. Кроме того, один из навесов будет перенесен ближе к входной группе, арт-объект «Сад камней» установят в другом месте и сделают не из бетона, как планировали изначально, а из уральских минералов. А вдоль переулка Пестеревский высадят живую изгородь. Кроме того, было принято решение изменить маршрут нескольких пешеходных и беговых дорожек.

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ИСТОЧНИК KP.RU