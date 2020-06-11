«Превратится в пластиковый двор»: активисты Екатеринбурга выступили против благоустройства парка XXII Партсъезда

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:38:43+03:00

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Активисты из Екатеринбурга выступили против реконструкции парка XXII Партсъезда, который еще в начале мая огородили забором. Напомним, что на его благоустройство было выделено порядка 250 миллионов рублей. За эти деньги на территории должны быть установлены различные спортивные и детские площадки, проложены велодорожки, а также построены беседки и амфитеатр.

Однако активисты считают, что все новшества только перегрузят парк и «задушат» местных жителей, дома которых находятся неподалеку.

Фото: сообщество "Спасем парк"

- В случае реализации концепции мы получим вместо зеленого уголка природы и тишины в центре города большой пластиковый двор, забитый архитектурными формами из камня и бетона, - пишет активисты в соцсетях. – То количество искусственных сооружений на небольшой территории, которое предлагается заказчиком в лице городской администрации, неизбежно повлечет за собой утрату природного характера парка.

Из-за того, что на территории будут рыть траншеи для прокладки кабеля к мачтам освещения (а их планируется установить больше 300), сильно пострадает корневая система деревьев. Некоторые из них придется вырубить, чтобы реализовать проект.

Фото: сообщество "Спасем парк"

По такому случаю активисты даже запустили петицию против реконструкции парка. На момент публикации материала она набрала уже 2,5 тысяч подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU