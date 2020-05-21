В Екатеринбурге на полтора года закрыли парк XXII Партсъезда

21 Май 2020 2020-05-21T12:00:44+03:00

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга началась реконструкция парка XXII Партсъезда, которая продлится с мая 2020 года по ноябрь 2021 года. У входов установили специальные информационные таблички – полтора года парк будет закрыт от посетителей.

- В первую очередь это делается для безопасности граждан, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – За полтора года территория преобразится с сохранением всей существующей зеленой зоны, где организуют пространства для прогулок, отдыха и занятий спортом.

В парке появятся беговые и велодорожки, детские площадки и освещение. Как отмечают в мэрии, расположение все этого будет исходить из существующего ландшафта и сформированного природного каркаса парка. Реконструкцию парка в прошлом году выдвигали на общественные обсуждения. «За» проголосовали десятки тысяч граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU