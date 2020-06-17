2020-06-17T11:59:57+03:00
Общество

Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения

Мэр Александр Высокинский предложил активистам договориться
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Спасем парк"Фото: сообщество "Спасем парк"
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Вокруг благоустройства парка XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи в Екатеринбурге, разгораются нешуточные страсти. Все дело в том, что его планируется отреставрировать и добавить много всего нового: детские и спортивные площадки, велодорожки и другие архитектурные формы. На работы выделено порядка 250 миллионов рублей.

Вот только активисты не согласны с решением архитекторов. Они считают, что весь этот калейдоскоп только испортит парк и разрушит его экосистему. Общественники даже выходили на протесты.

Накануне в эфире «Студии-41» глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что проект благоустройства парка выдвинут на общественные обсуждения.

- Безусловно, там, где есть возможность, необходимо идти навстречу и учитывать мнение граждан. Для этого и существуют формы общественных обсуждений, когда принимаются те или иные проекты, - объяснил мэр. – Все парк и скверы в городе – это не территория рядом стоящего ТСЭ, это, в первую очередь, общая территория всех горожан.

Глава города уже дал поручение проверить порядок соблюдения всех необходимых процедур, связанных с реконструкцией парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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