Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения
Вокруг благоустройства парка XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи в Екатеринбурге, разгораются нешуточные страсти. Все дело в том, что его планируется отреставрировать и добавить много всего нового: детские и спортивные площадки, велодорожки и другие архитектурные формы. На работы выделено порядка 250 миллионов рублей.
Вот только активисты не согласны с решением архитекторов. Они считают, что весь этот калейдоскоп только испортит парк и разрушит его экосистему. Общественники даже выходили на протесты.
Накануне в эфире «Студии-41» глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что проект благоустройства парка выдвинут на общественные обсуждения.
- Безусловно, там, где есть возможность, необходимо идти навстречу и учитывать мнение граждан. Для этого и существуют формы общественных обсуждений, когда принимаются те или иные проекты, - объяснил мэр. – Все парк и скверы в городе – это не территория рядом стоящего ТСЭ, это, в первую очередь, общая территория всех горожан.
Глава города уже дал поручение проверить порядок соблюдения всех необходимых процедур, связанных с реконструкцией парка.
ИСТОЧНИК KP.RU