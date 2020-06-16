2020-06-16T06:24:04+03:00
Общество

«Это не для горожан»: активисты Екатеринбурга выступили против реконструкции Парка XXII Партсъезда

Общественники считают, что благоустройство испортит его экосистему
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Парк за Дворцом молодежи"Фото: сообщество "Парк за Дворцом молодежи"
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Накануне вечером, 15 июня, активисты Екатеринбурга вышли на протесты против благоустройства и реконструкции Парка XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи. Напомним, власти хотят его преобразить за 250 миллионов, установив в нем спортивные и детские площадки, велодорожки, беседки и даже амфитеатр. Но активисты считают, что все это перегрузит парк и испортит его экосистему.

Специально по такому случаю они даже запустили петицию, которую подписали почти 2,5 тысячи человек. Вчера активисты пришли к парку, обнесенному строительным забором, чтобы разобраться в ситуации, объяснить свою позицию и прийти к мирному компромиссу.

Фото: сообщество "Спасем парк"

Фото: сообщество "Спасем парк"

- Сегодня туром администрация продемонстрировала свою позицию самым ясным и очевидным образом. В парк зашла техника для проведения демонтажных работ. Заборы полностью закрыли все входы в парк, - рассказали в сообществе «Спасем парк». – То есть стало очевидно, что эта «реконструкция» - не для горожан.

Вместе с тем под конец встречи активистам все-таки удалось продвинуться на маленький шажок вперед: в среду, 17 июня, в администрации Верх-Исетского района состоится беседа вместе с застройщиками. По словам общественников, встреча должна была пройти в начале минувшей недели, но никто из представителей строительной компании или администрации на связь не вышел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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