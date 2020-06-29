2020-06-29T12:40:51+03:00
Происшествия

Розыск водителя: на Шартамшском рынке неизвестный на темной легковушке сбил бабушку и уехал

Сейчас полицейские ищут свидетелей аварии, конфиденциальность гарантируется
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Утром 19 июня в Екатеринбурге, на парковке Шарташского рынка, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 87-летняя бабушка. По предварительной информации, неизвестный водитель, сдавая назад, не заметил пенсионерку и сбил ее, после чего тут же уехал. Женщина самостоятельно пошла в больницу.

- Со слов пострадавшей предварительно установлено, что она шла по парковке рынка. В момент аварии рядом находились другие пешеходы, которые могли видеть ДТП, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии и разыскивает очевидцев и водителя. Всех, кто мог что-то видеть, просят позвонить по телефонам: 8 (967) 742-92-14 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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