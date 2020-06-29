В Екатеринбурге среди участников голосования разыграют семь иномарок и квартиру в Академическом

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:47:18+03:00

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Жители Екатеринбурга поучаствуют в городском розыгрыше и смогут попытаться выиграть автомобиль или квартиру. Победителя определят 2 июля в День строителя. Сегодня, 29 июня, мэр Александр Высокинский рассказал, кто может стать счастливым обладателем приза.

Сейчас на площади Труда на Плотинке в ряд выстроились семь автомобилей «Фольксваген». Это только малая часть подарков, которые приготовили организаторы розыгрыша. Главным призом станет двухкомнатная квартира в Академическом микрорайоне, а также 200 велосипедов и электросамокатов. Принять участие смогут те, кто пришел на избирательный участок и проголосовал по поправкам в Конституцию. Именно там волонтеры раздают гражданам специальные пригласительные, которые и есть билеты в розыгрыше.

- Мы рассчитываем, что ко 2 июля мы представим перечень счастливых обладателей автомобилей. Может быть, автомобили будем разыгрывать по одному на каждый район. Остальные призы также разделим равными долями по другим районам города. Мы должны сделать так, чтобы принимали участие в розыгрыше только те, кто пришел на голосование. Мы печатаем большое количество приглашений, если люди ходили, то они принимают участие в розыгрыше. Организаторы делали 900 миллионов приглашений, - пояснил Александр Высокинский.

Выбор победителей состоится уже в четверг на площади Труда. Александр Высокинский отметил, что «квиточки» участников перемешают «креативным строительным путем». Имена победителей опубликуют в СМИ и на сайте городской администрации

ИСТОЧНИК KP.RU