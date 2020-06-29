2020-06-29T11:21:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге через суд обследуют двухэтажный барак, который не ремонтировали больше 70 лет

После проверки будет решаться вопрос – подлежит дом восстановлению или его придется снести
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба региональной прокуратурыФото: пресс-служба региональной прокуратуры
Изменить размер текста:

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга во время проверки обнаружила двухэтажный жилой барак на улице Стачек, который был построен еще в 1948 году и находился в ужасном состоянии. При этом в нем живут люди, которые неоднократно жаловались на плохие условия.

Заключение по итогам проверки было направлено в Межведомственную комиссию Екатеринбурга, но она оставила документы без рассмотрения.

- При этом обязанность по предоставлению таких документов в случае рассмотрения заключения органа госнадзора у жильцов отсутствует, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Фактически Межведомственная комиссия уклонилась от рассмотрения заключения по существу, не приняв мер по оценке пригодности многоквартирного дома для проживания, что создает угрозу дли жизни и здоровья людей.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Екатеринбурга обследовать состояние барака. Суд требования удовлетворил. После осмотра будет решаться вопрос – подлежит дом восстановлению или его придется снести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры
Розыск водителя: на Шартамшском рынке неизвестный на темной легковушке сбил бабушку и уехал
После драки с Собчак отец Сергий закрыл свой монастырь
Роспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещи
В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка
Волонтеров, помогающих уральцам в период пандемии, наградили медалями
В Екатеринбурге среди участников голосования разыграют семь иномарок и квартиру в Академическом
Отрабатывали схему: на Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ без выпускников
На верхние места в купе ряда поездов начали действовать скидки от 40%
В Екатеринбурге через суд обследуют двухэтажный барак, который не ремонтировали больше 70 лет
Свердловским семьям с детьми до трех лет выплатят два миллиарда
За сутки от коронавируса умерли еще два уральца
Из Екатеринбурга в Калининград будет летать еще одна авиакомпания
Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом
Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дороге
По поправкам в Конституцию РФ проголосовали почти 700 тысяч уральцев
В Полевском наказали сотрудника мэрии, виновного в гибели бабушки во время урагана
Силовики поймали уральца, который пытался стащить со стройки бетономешалку
В уральской глубинке женщина устроила пожар, в котором погибли два ее ребенка, и отделалась штрафом
У екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по кредиту
Автобус №43 в Екатеринбурге пойдет по другому маршруту