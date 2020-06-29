В Екатеринбурге через суд обследуют двухэтажный барак, который не ремонтировали больше 70 лет

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:21:04+03:00

После проверки будет решаться вопрос – подлежит дом восстановлению или его придется снести

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга во время проверки обнаружила двухэтажный жилой барак на улице Стачек, который был построен еще в 1948 году и находился в ужасном состоянии. При этом в нем живут люди, которые неоднократно жаловались на плохие условия.

Заключение по итогам проверки было направлено в Межведомственную комиссию Екатеринбурга, но она оставила документы без рассмотрения.

- При этом обязанность по предоставлению таких документов в случае рассмотрения заключения органа госнадзора у жильцов отсутствует, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Фактически Межведомственная комиссия уклонилась от рассмотрения заключения по существу, не приняв мер по оценке пригодности многоквартирного дома для проживания, что создает угрозу дли жизни и здоровья людей.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Екатеринбурга обследовать состояние барака. Суд требования удовлетворил. После осмотра будет решаться вопрос – подлежит дом восстановлению или его придется снести.

ИСТОЧНИК KP.RU