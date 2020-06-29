2020-06-29T09:46:56+03:00
Общество

Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дороге

Мужчина попал в ДТП в апреле прошлого года
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дорогеЕкатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дорогеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле прошлого года житель Екатеринбурга Никита, проезжая по улице Декабристов, въехал в выбоину на дороге. Его Honda сильно пострадала – согласно заключению эксперта, стоимость восстановления составила больше 357 тысяч рублей. Инспектором ГИБДД, прибывшим на место ДТП, был составлен акт выявленных недостатков в содержании дорог.

- Выбоина на проезжей части имела размеры 6,5 метров в длину, 7 метров в ширину, а ее глубина была равна 8 сантиметрам. ГОСТ Р505972017 допускает предельные размеры отдельных просадок, выбоин по длине 15 сантиметров, по ширине – 60 см, по глубине – 5 сантиметров. Выбоина на Декабристов имела недопустимые размеры, при этом отсутствовали ограждения и предупреждающие знаки, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

За состоянием дороги на улице Декабристов следило МБУ «ДЭУ Ленинского района». После аварии Никита подал иск к администрации Екатеринбурга, Ленинского района, строительной компании «Исеть», МУП «Водоканал» и МБУ «ДЭУ Ленинского района» о возмещении материального ущерба.

Суд требования удовлетворил и обязал выплатить автовладельцу больше 387 тысяч рублей. Решение пытались обжаловать в вышестоящей инстанции, в Свердловском областном суде, но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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