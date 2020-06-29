По поправкам в Конституцию РФ проголосовали почти 700 тысяч уральцев
По данным Изиркома Свердловской области, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ явка составила 20,77% - или 691 тысяча уральцев, из них больше 149 тысяч – жители Екатеринбурга.
- На сегодняшний день из общего числа проголосовавших в регионе 88 тысяч человек воспользовались правом проголосовать на дому, 39 тысяч – приняли участие в голосовании во дворах своих домов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
По данным регионального департамента информполитики, на всех участниках дежурят порядка 12 тысяч наблюдателей. Процедура проходит с соблюдением всех мер безопасности, в том числе и санитарных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU