29 Июнь 2020 2020-06-29T09:28:55+03:00

По поправкам в Конституцию РФ проголосовали почти 700 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным Изиркома Свердловской области, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ явка составила 20,77% - или 691 тысяча уральцев, из них больше 149 тысяч – жители Екатеринбурга.

- На сегодняшний день из общего числа проголосовавших в регионе 88 тысяч человек воспользовались правом проголосовать на дому, 39 тысяч – приняли участие в голосовании во дворах своих домов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По данным регионального департамента информполитики, на всех участниках дежурят порядка 12 тысяч наблюдателей. Процедура проходит с соблюдением всех мер безопасности, в том числе и санитарных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU