У екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по кредиту

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:48:11+03:00

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У 42-летнего жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль из-за того, что он не выплатил кредит. Исполнительное производство о взыскании 169 тысяч рублей поступило приставам Железнодорожного района. Мужчина взял кредит в банке, однако с возвратом денег у него возникли проблемы.

- Пристав предприняли ряд мер принудительного воздействия, в том числе ограничение выезда за пределы РФ, запрет на перерегистрацию транспортного средства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Но, поскольку мужчина уклонялся от погашения долга, было принято решение арестовать его автомобиль.

Машину изъяли и передали на хранение представителю банка по доверенности. Сейчас у должника есть время, чтобы найти деньги и выплатить кредит в 169 тысяч. К этой сумме также добавлен исполнительский сбор в 11,8 тысяч. А представитель взыскателя сообщил, что в случае невыплаты они готовы забрать в счет погашения долга автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU