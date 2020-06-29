В сутки больше 4000 вызовов: «скорая» Екатеринбурга не справляется с наплывом заболевших

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:16:27+03:00

В связи с этим длительность ожидания ответа диспетчера возросла в несколько раз

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У службы скорой помощи Екатеринбурга наступили очень сложные времена: из-за пандемии коронавируса число вызовов в сутки увеличилось в несколько раз. По данным Горздрава, в течение суток в диспетчерскую службу поступает больше четырех тысяч вызовов.

- В связи с этим длительность ожидания ответа диспетчера возросла в несколько раз. Поэтому специалисты просят дожидаться ответа, так как это влияет на очередность ответа диспетчера, - объяснили в Горздраве. – Пациенты, которые, не дожидаясь ответа, снова звонят на номер скорой помощи, формируют новую систему ожидания.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 12 302 случаев коронавируса. Из этого числа 91 человек погиб, еще 7 219 медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU