Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области
Похоже, в Свердловской области постепенно уменьшается количество новых случаев коронавируса. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 209 человек, при том, что сутками ранее было выявлено 216 новых случаев.
Среди заболевших 92 екатеринбуржца. Остальные случаи были выявлены в других городах области.
- Всего в регионе зарегистрировано 12302 случая новой коронавирусной инфекции, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ.
В состоянии средней тяжести сейчас 601 пациент. Остальные в удовлетворительном. Из больницы за сутки выписали 210 человек, то есть на одного больше, чем заболело. Всего уральские врачи вылечили 7219 пациентов. К сожалению смерти от коронавируса продолжаются. Так, в оперативном штабе подтвердили еще один случай. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области умер 91 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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