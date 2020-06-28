2020-06-28T11:22:07+03:00
Общество

Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области

При это 210 человек за сутки выписались из больницы
Данил СВЕЧКОВ
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За сутки поправились 210 человек.За сутки поправились 210 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Похоже, в Свердловской области постепенно уменьшается количество новых случаев коронавируса. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 209 человек, при том, что сутками ранее было выявлено 216 новых случаев.

Среди заболевших 92 екатеринбуржца. Остальные случаи были выявлены в других городах области.

- Всего в регионе зарегистрировано 12302 случая новой коронавирусной инфекции, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ.

В состоянии средней тяжести сейчас 601 пациент. Остальные в удовлетворительном. Из больницы за сутки выписали 210 человек, то есть на одного больше, чем заболело. Всего уральские врачи вылечили 7219 пациентов. К сожалению смерти от коронавируса продолжаются. Так, в оперативном штабе подтвердили еще один случай. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области умер 91 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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