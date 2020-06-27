2020-06-27T19:06:04+03:00
Общество

Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию

Явка за два дня составила 14,11%
Мария Трапезникова
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Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в КонституциюПочти 500 уральцев проголосовали по поправкам в КонституциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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За два дня в Свердловской области почти полмиллиона жителей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По данным Избиркома по Свердловской области, явка составила 14,11% - проголосовали 470 095 человек. В Екатеринбурге свой голос отдали 9,07% избирателей. Как отметили в региональном департаменте информполитики, вся процедура проходит в штатном режиме, работают все 2 532 участка в области, в том числе 41 временный.

- Проголосовать на дому на сегодняшний день смогли больше 52 тысяч человек, напомним, такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля, - отметили в департаменте информполитики. – Продолжается и голосование на придомовых территориях – таким способом свое отношение к поправкам уже высказали 24 289 уральцев.

Площадки во дворах располагаются в 37 муниципалитетах Свердловской области (1250 мест для голосования). В Избиркоме добавляют, что такая процедура на свежем воздухе намного безопаснее – всем раздают маски, перчатки и ручки, а участки постоянно обрабатывают. У всех участников измеряют температуру. За этим следят порядка 12 тысяч наблюдателей.

Кроме того, за два дня проголосовать смогли даже 544 человека без определенного места жительства. Напомним, что такие люди имеют право прийти на любой отведенный для голосования этой категории граждан участок без предварительного уведомления. И проголосовать, как и все, с 25 июня по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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