2020-06-27T12:03:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге лжетеррориста, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили под суд

Мужчина выпил в честь наступающего Дня рождения и позвонил по телефону «112»
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге лжетеррориста, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили под судВ Екатеринбурге лжетеррориста, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили под судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция Екатеринбурга закончила расследовать уголовное дело, которое завели на 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в ложном сообщении о минировании – мужчина позвонил на телефон «112» и угрожал взорвать жилой дом. Это произошло 20 апреля около 22:30, после того, как изрядно выпил в честь наступающего Дня рождения.

На месте сразу же прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы, включая газовиков, которые тут же отключили дом от газоснабжения. Вот только после обследования ничего опасного не было выявлено.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №7, в тот же день удалось установить и задержать подозреваемого в ложном минировании, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас уголовное дело, заведенное на лжетеррориста, направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит либо штраф до 500 тысяч, либо заключение до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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