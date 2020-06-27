2020-06-27T09:36:02+03:00
Происшествия

Из-под капота вырвало двигатель: в центре Екатеринбурга легковушка на гигантской скорости протаранила столб

Женщину-водителя срочно госпитализировали в ГКБ №23 [видео]
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Екатеринбург №1"Фото: сообщество "Екатеринбург №1"
Изменить размер текста:

Ранним утром в центре Екатеринбурга, на улице Свердлова, произошло очень жесткое ДТП: около 06:30 каршеринговый автомобиль, принадлежащий компании «Делимобиль», на гигантской скорости влетел в столб освещения и ограду. Удар был насколько сильный, что у машины из-под капота буквально вырвало двигатель – он отлетел на противоположную сторону проезжей части.

На место тут же приехала скорая и сотрудники ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля при движении в сторону Челюскинцев не справился с управлением. В ГКБ №23 была экстренно госпитализирована женщина-пассажир, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные причины и обстоятельства аварии. А момент жесткого ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. Слабонервным видео лучше не смотреть.

Жесткое ДТП в центре Екатеринбурга с каршеринговым автомобилем.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-под капота вырвало двигатель: в центре Екатеринбурга легковушка на гигантской скорости протаранила столб
Хромает на левую ногу: на Среднем Урале ищут мужчину во всем синем
Из огня выбрались 12 человек: в Екатеринбурге на улице Шекспира загорелись деревянные дома
«Попросил друга подержать руль»: на Кольцовском тракте пьяный водитель протаранил бетонное ограждение
В Свердловской области за сутки провели 10 733 исследований проб на коронавирус
Обновили газон и сменили покрытие забеговых зон: на «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля
В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль
Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию
Отменили ли доплаты воспитателям, работающим в дежурных группах: отвечает губернатор
В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов
Забор отлетел на пешеходов: в Екатеринбурге внедорожник въехал в ограждение
«Монашества никто не сможет лишить отца Сергия»: активист Максим Румянцев о деле опального схиигумена
В Екатеринбурге полиция устроила облавы на бутлегеров