Из-под капота вырвало двигатель: в центре Екатеринбурга легковушка на гигантской скорости протаранила столб

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:36:02+03:00

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Ранним утром в центре Екатеринбурга, на улице Свердлова, произошло очень жесткое ДТП: около 06:30 каршеринговый автомобиль, принадлежащий компании «Делимобиль», на гигантской скорости влетел в столб освещения и ограду. Удар был насколько сильный, что у машины из-под капота буквально вырвало двигатель – он отлетел на противоположную сторону проезжей части.

На место тут же приехала скорая и сотрудники ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля при движении в сторону Челюскинцев не справился с управлением. В ГКБ №23 была экстренно госпитализирована женщина-пассажир, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные причины и обстоятельства аварии. А момент жесткого ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения. Слабонервным видео лучше не смотреть.

Жесткое ДТП в центре Екатеринбурга с каршеринговым автомобилем.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU