«Попросил друга подержать руль»: на Кольцовском тракте пьяный водитель протаранил бетонное ограждение

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:59:01+03:00

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Минувшей ночью на выезде из Екатеринбурга, на 6-м километре Кольцовского тракта произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. По предварительной информации водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением и влетел на большой скорости в бетонное ограждение.

- В аварии пострадала 17-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидении. С подозрением на травму головы и переломом костей носа она была доставлена в лечебное учреждение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В настоящее время выясняется, была ли она пристегнута ремнем безопасности.

Полицейские выяснили, что за рулем машины сидел 19-летний парень, нигде не работающий и получивший права около года назад. За это время он 19 раз привлекался к административно ответственности за нарушение ПДД. 11 из них не были оплачены. Молодого человека проверили на наличие алкоголя в крови – оказалось, что он был пьян.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- С его предварительных слов, в машине, помимо девушки, находились еще два пассажира. Компания друзей каталась по ночному городу в направлении поселка Кольцово, - добавили в ГИБДД. – Во время движения водитель отвлекся от управления и попросил своего друга, который сидел рядом, подержать руль.

Но пассажир не справился, и машина влетела в бетон, после чего перевернулась. Легковушку водитель взял у товарища. На место выезжали спасатели МЧС, чтобы вытащить молодых людей из сплющенной машины. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей не садиться за руль пьяными, за это предусмотрена серьезная ответственность – штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет. а если водителя поймают повторно, на него заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU