Отменили ли доплаты воспитателям, работающим в дежурных группах: отвечает губернатор

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:16:00+03:00

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Жители Свердловской области обратились к главе региона с вопросом: правда ли, что доплаты воспитателям, которые работают сейчас в дежурных группах, отменили? Губернатор Евгений Куйвашев ответ опубликовал на своей странице в Instagram. Он отметил, что ранее муниципалитетам рекомандовали по возможности поощрять работников детских садов, которые продолжают трудиться. А также, что подобные выплаты производятся в Екатеринбурге и Новоуральске.

- Если в муниципалитете, где вы работаете, по решению местных властей выплачивались надбавки, уточнить планы по этим выплатам лучше всего в местном управлении образования, - ответил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. – При этом, конечно, нужно понимать, что мы прилагаем максимум усилий, чтобы дежурные группы у нас были безопасными зонами, и работа ваша проходила штатно.

ИСТОЧНИК KP.RU