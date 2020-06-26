2020-06-26T15:06:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге на две недели закрывают движение по Колмогорова

Проехать нельзя будет с 3 по 27 июля
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге еще одно перекрытие. На этот раз движение транспорта ограничат на улице Колмогорова: от Халтурина до дома № 5/2 на улице Колмогорова. Проехать нельзя будет с 3 по 27 июля.

- Закрытие связано с проведением работ по ремонту теплосети на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Работы будет проводить ООО «ЖБИ 2020».

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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