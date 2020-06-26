В Екатеринбурге произошло два ДТП, в которых пострадали пешеход и мотоциклист

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:47:18+03:00

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Накануне днем, 25 июня, в Екатеринбурге произошло сразу две серьезных аварии, в которых пострадали пешеход и мотоциклист. Первое ДТП случилось на ЖБИ в 15:30 – напротив дома №4/2 по улице Высоцкого внедорожник сбил 33-летнюю женщину, которая перебегала через дорогу в неположенном месте. Она решила рискнуть здоровьем, не дойдя до «зебры» всего 300 метров. Ее с черепно-мозговой травмой и ушибами медики госпитализировали в ГКБ №36.

- Водитель рассказал, что он проехал пешеходный переход и пропустил другие машины, двигающиеся с левой стороны. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте и попала в «слепую» зону автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

А сама женщина утверждает, что сбивший ее внедорожник не двигался. И как только она пошла, машина поехала прямо на нее.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Второе ДТП произошло спустя несколько часов на улице Амундсена. Иномарка при повороте налево сбила мотоциклиста, который ехал по встречке. Последнего с ушибами и сотрясением мозга увезли в больницу.

- Водитель иномарки объяснил, что при повороте он убедился, что пропустил все встречные машины и начал поворачивать. Увидел, что неожиданно появился приближающийся мотоцикл, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Чтобы избежать аварии, он остановился, но это не помогло – мотоцикл двигался слишком быстро.

Мотоциклист объяснил, что он ехал на зеленый свет, как вдруг ему навстречу выехала и остановилась легковушка. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства обеих аварий. Всего же с начала года в Екатеринбурге зарегистрировано уже 364 аварии, в которых 21 человек погиб и еще больше 470 получили травмы. С пешеходами произошло 143 ДТП, 10 человек погибли и еще 136 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU