В Екатеринбурге под суд отправили южанина, изнасиловавшего молодую девушку

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:57:54+03:00

Он напал на нее 10 лет назад, надругался над ней и украл сотовый телефон

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В Екатеринбурге под суд отправили 42-летнего уроженца одной из бывших союзных республик, которого обвиняют в изнасиловании и разбое. Мужчина надругался над 23-летней девушкой 10 лет назад, а потом украл сотовый телефон. Через два дня после произошедшего южанин покинул территорию РФ, вылетев к себе на родину.

Следователи установили его личность, мужчину объявили в федеральный розыск. Позже выяснилось, что, находясь в своей стране, он сменил имя и фамилию и поменял паспорт.

- В феврале этого года мужчина, самонадеянно уверившись в собственной неуловимости и безнаказанности, под своим новым именем попытался вновь пересечь границу РФ, однако этого ему сделать не удалось, и он был задержан, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – После чего из соседнего субъекта РФ был доставлен в Екатеринбург для проведения необходимых следственных мероприятий.

Следователи провели молекулярно-генетическую экспертизу, которая и подтвердила его вину. Уголовное дело было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU