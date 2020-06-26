Еще три человека забрала болезнь: количество смертей от коронавируса в Свердловской области выросло до 85

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:02:37+03:00

С начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 11 877 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 193 человек

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В Свердловской области 26 июня выросло количество людей, погибших от коронавируса. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с новой болезнью.

- Зарегистрировано три случая смерти больных с COVID-19, - уточняют в оперативном штабе. - Общее число случаев - 85.

Добавим, что за сутки в Свердловской области также было выявлено 193 новых случая COVID-19. Больше всего заболевших обнаружили в Екатеринбурге - 163. Всего же с начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 11 877 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU