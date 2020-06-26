2020-06-26T09:51:35+03:00
Общество

На Эльмаше из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перестанет ходить общественный транспорт

Строители снова закрывают перекресток Фрезеровщиков – Старых Большевиков
Мария Трапезникова
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Строители снова закрывают перекресток Фрезеровщиков – Старых БольшевиковСтроители снова закрывают перекресток Фрезеровщиков – Старых БольшевиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с сегодняшнего дня снова перекрывают часть улицы на Эльмаше. На Фрезеровщиков будут строить трамвайную ветку до Верхней Пышмы. Из-за этого на перекрестке Фрезеровщиков – Старых Большевиков временно перестанет ходить общественный транспорт. Рассказываем подробнее:

Трамваи не будут ходить по 1 августа;

Троллейбусы – по 28 августа;

Автомобили – на перекрестке по 1 августа и на улице Фрезеровщиков – по 28 августа.

Работы будет вести АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки и указатели, соблюдать ПДД, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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