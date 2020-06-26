2020-06-26T09:39:32+03:00
Общество

На Урале инженера оштрафовали за плохую дезинфекцию автобуса от коронавируса

Роспотребнадзор провел проверку в апреле этого года
Мария Трапезникова
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На Урале инженера оштрафовали за плохую дезинфекцию автобуса от коронавирусаНа Урале инженера оштрафовали за плохую дезинфекцию автобуса от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле этого года, во время разгара пандемии, сотрудники Роспотребнадзора осмотрели автобус №14 в Каменске-Уральском, а также территорию его перевозчика – ООО «Пассажирские транспортные перевозки». И во время проверки они обнаружили, что салон был очень плохо продезинфицирован от коронавируса.

- Было допущено многократное применение рабочего дезинфицирующего раствора, не имевшего подтверждения допустимых значений содержания активного хлора в среде, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Сам раствор хранился в открытых прозрачных емкостях, не была проставлена дата и время его приготовления. Отсутствовали мерные отметки.

Кроме того, салон обрабатывался раствором без указания концентрации, а сотрудники не использовали во время дезинфекции СИЗы. После выявленных нарушений Роспотребнадзор составил административный протокол на инженера по безопасности дорожного движения транспортной компании и передал его в суд. Там было решено оштрафовать мужчину на 25 тысяч. Но он не согласился и подал апелляционную жалобу в областной суд.

- Там установили, что инженер не является должностным лицом, а только ответственным за организацию мероприятий по усилению режима дезинфекции, поэтому подлежит административной ответственности как физическое лицо, - добавили в суде.

Поэтому мужчине слегка снизили сумму штрафа, заставив выплатить только 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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